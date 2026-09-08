В Баку и на Абшероне выпало 133% месячной нормы осадков

Согласно информации Национальной гидрометеорологической службы по состоянию на 09:00 8 сентября, на некоторых территориях страны наблюдается дождливая погода.

В отдельных районах дожди носили ливневой и интенсивный характер.

В Баку и на Абшеронском полуострове выпало до 30 мм осадков, что составляет 133% месячной нормы.

В районах республики количество выпавших осадков составило: в Хызы - 23 мм, Астаре - 18 мм, Гобустане - 17 мм, Агдаме - 14 мм, Сабирабаде - 10 мм, Лянкяране и Шамахе - 10 мм, Халтане, Тертере и Лерике - 9 мм, Зардабе - 8 мм, Лерике и Кюрдамире - 7 мм, Ширване - 4 мм, Ярдымлы - 3 мм, Гахе (Сарыбаш), Хыналыге, Губе и Гёйчае - 2 мм, Джебраиле, Барде, Гусаре, Грызе, Огузе, Шеки (Кишчай), Билясуваре, Нафталане, Балакене, Загатале, Гяндже, Дашкесане, Гёйгёле, Евлахе, Ордубаде, Бейлагане, Имишли, Шахдаге и Шабране - до 1 мм.

Наблюдавшийся сильный ветер с утренних часов 8 сентября постепенно ослабевает, его скорость составляет 8-13 м/с.