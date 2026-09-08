В Балакене у мужчины изъяли 169 кустов конопли и более 21 кг наркотиков

В Балакенском районе пресечена деятельность по незаконному выращиванию наркосодержащих растений.

Операцию сотрудники районного отдела полиции провели в рамках мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств. В результате был задержан 29-летний Эльмар Гянджалиев, подозреваемый в культивации конопли.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители обнаружили на принадлежащем ему кукурузном поле 169 кустов конопли. Кроме того, у задержанного было изъято более 21 килограмма наркотического средства.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении Эльмара Гянджалиева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование по уголовному делу продолжается.