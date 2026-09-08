В Балакене у мужчины изъяли 169 кустов конопли и более 21 кг наркотиков
В Балакенском районе пресечена деятельность по незаконному выращиванию наркосодержащих растений.
Операцию сотрудники районного отдела полиции провели в рамках мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств. В результате был задержан 29-летний Эльмар Гянджалиев, подозреваемый в культивации конопли.
В ходе оперативных мероприятий правоохранители обнаружили на принадлежащем ему кукурузном поле 169 кустов конопли. Кроме того, у задержанного было изъято более 21 килограмма наркотического средства.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении Эльмара Гянджалиева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование по уголовному делу продолжается.
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