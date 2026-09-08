Эрдоган: Турция не позволит никому вмешиваться в дела региона

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не будет оставаться безучастной к «враждебным шагам» в регионе и не позволит угрожать территории страны.

«Наше достойное и хладнокровное отношение не должно никого вводить в заблуждение. Мы никому не позволим проводить операции на наших землях», — заявил Эрдоган по итогам заседания турецкого кабинета.

Эрдоган заявил, что Турция продолжит работать над укреплением единства и стабильности в регионе.

«Мы не питаем вражды ни к кому. Те, кого волнует укрепление нашей страны, не смогут заставить нас свернуть с нашего пути», — подчеркнул президент.

Президент подчеркнул, что Анкара намерена развивать сотрудничество со странами, которые учитывают интересы Турции.

Говоря о ситуации в регионе, Эрдоган заявил, что последствия войны на Ближнем Востоке ощущают в том числе страны, непосредственно не участвующие в конфликте.

Источник: AHaber