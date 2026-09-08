В Грузии пропал гражданин Азербайджана

В Грузии разыскивают гражданина Азербайджана Хафиза Сулейманова, связь с которым была потеряна 28 августа.

Как сообщает аджарское издание Batumelebi, мужчина прибыл в Грузию из Турции, пересекши сухопутный участок государственной границы.

По словам родственника Сулейманова, после 28 августа связаться с ним не удается. Обстоятельства его исчезновения пока остаются неизвестными.

В Министерстве внутренних дел Грузии подтвердили изданию информацию о пропаже гражданина Азербайджана. В ведомстве сообщили, что правоохранительные органы проводят поисковые мероприятия для установления его местонахождения.

Поиски продолжаются.