Украина нанесла удар по Саратовскому НПЗ

Украина этой ночью нанесла удар по Саратовскому НПЗ — одному из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России, основанному в 1934 году.

По данным на 2023 год, объём переработки нефти на заводе составлял около 4,8 млн тонн в год.

Согласно украинским Telegram-каналам, эта атака стала 15-й по счёту по Саратовскому НПЗ за время войны.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки пострадали 10 человек, в том числе трое детей. Шесть человек были госпитализированы.

Источники: УНИАН, Коммерсантъ