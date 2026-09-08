Трамп поставил ультиматум канадской Bombardier

Президент США Дональд Трамп заявил, что канадской аэрокосмической компании Bombardier следует запретить продавать самолёты на американском рынке, если она не перенесёт производство в Соединённые Штаты.

Об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social.

По словам американского президента, Bombardier должна наладить производство самолётов в США, если хочет сохранить доступ к рынку страны.

«Если они хотят наш рынок, они должны строить здесь и перестать относиться к Америке как к "копилке"», — написал Трамп.

Президент США также заявил, что продукция компании «недостаточно качественна», отметив, что покупатели из США обеспечивают 50% её доходов.