 Серьезное ДТП под Баку: BYD снес ограждение и врезался в столб - ФОТО | 1news.az | Новости
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Серьезное ДТП под Баку: BYD снес ограждение и врезался в столб - ФОТО

First News Media11:23 - Сегодня
Серьезное ДТП под Баку: BYD снес ограждение и врезался в столб - ФОТО

Сегодня в утренние часы на участке автомагистрали Баку - Газах, проходящем через посёлок Сангачал Гарадагского района Баку, произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП).

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, вышедший из-под контроля водителя автомобиль BYD сначала протаранил металлическое ограждение, а затем врезался в фонарный столб. В результате машина получила сильные повреждения.

Информация о пострадавших пока не поступала.

По факту ДТП ведётся расследование.

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