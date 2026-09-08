Серьезное ДТП под Баку: BYD снес ограждение и врезался в столб - ФОТО

Сегодня в утренние часы на участке автомагистрали Баку - Газах, проходящем через посёлок Сангачал Гарадагского района Баку, произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП).

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, вышедший из-под контроля водителя автомобиль BYD сначала протаранил металлическое ограждение, а затем врезался в фонарный столб. В результате машина получила сильные повреждения.

Информация о пострадавших пока не поступала.

По факту ДТП ведётся расследование.