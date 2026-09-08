Исландия вызвала посла США после публикации Трампа

МИД Исландии вызвал посла США после того, как Дональд Трамп опубликовал карту, на которой Исландия, Канада, Гренландия, Мексика, Центральная Америка и страны Карибского бассейна изображены под американским флагом.

При этом вся представленная на карте территория была обозначена как США.

Министр иностранных дел Исландии Катрин Гуннарсдоттир вызвала американского посла Лонга, который вступил в должность только в прошлом месяце. В ведомстве заявили, что в ходе встречи была чётко выражена позиция о полной неуместности данной публикации.

Отмечается, что Трамп вновь опубликовал ряд изображений, созданных с помощью искусственного интеллекта.

Источник: Reuters