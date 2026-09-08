Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Северной Македонии

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Республики Северная Македония Гордане Силяновской-Давковой.

Письмо опубликовано на официальном интернет-сайте Президента Азербайджанской Республики. В письме отмечается:

«Уважаемая госпожа Президент,

По случаю 35-й годовщины независимости Республики Северная Македония от своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления.

Вызывает удовлетворение тот факт, что межгосударственные связи и партнерство между Азербайджаном и Северной Македонией, основанные на добрых традициях, укрепляются и с каждым годом наполняются новым содержанием.

Сегодня существуют хорошие возможности для расширения сферы охвата нашего партнерства. Верю, что в интересах наших дружественных народов мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия, направленные на укрепление связей между Азербайджаном и Северной Македонией, дальнейшее расширение нашего двустороннего и многостороннего сотрудничества.

В столь знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю Вашему дружественному народу постоянного благополучия и процветания».