Воздушный трафик Азербайджана летом вырос на 11%, а транзит - на 14,5%

В летний сезон 2026 года объем воздушного движения в воздушном пространстве Азербайджана увеличился.

В июне–августе УВД «Азераэронавигация» (AZANS) было предоставлено аэронавигационное обслуживание в общей сложности 102 130 полетам. Этот показатель вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем воздушного движения последовательно увеличивался в течение летних месяцев. В июне AZANS предоставил аэронавигационное обслуживание 32 430 полетам, в июле — 34 322, а в августе — 35 378 полетам.

Таким образом, август стал самым интенсивным месяцем летнего сезона с точки зрения воздушного движения.

Более высокий рост был зафиксирован в количестве транзитных полетов. В июне–августе через воздушное пространство Азербайджана было выполнено 78 749 транзитных полетов. Этот показатель вырос на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наиболее высокий суточный показатель воздушного движения летнего сезона был зафиксирован 23 августа. В этот день в воздушном пространстве Азербайджана аэронавигационное обслуживание было предоставлено 1 210 полетам.

Пиковый показатель по транзитным полетам был зафиксирован 22 августа. В течение одного дня через воздушное пространство Азербайджана было выполнено 920 транзитных полетов. Этот показатель на 13,4% превышает максимальный уровень, зафиксированный в летний сезон 2025 года.

Отметим, что двузначный рост транзитных полетов подчеркивает значение воздушного пространства Азербайджана в международном воздушном движении и роль аэронавигационных услуг в условиях растущего трафика.