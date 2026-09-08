Лондон заверил Вашингтон в символичности мер против Израиля

Британские дипломаты в частном порядке сообщили представителям США, что готовящиеся Лондоном меры в отношении израильских поселений на Западном берегу носят в основном символический характер и не должны существенно отразиться на торговых и военных связях между Великобританией и Израилем.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, такие заверения были призваны снизить вероятность негативной реакции со стороны администрации президента США Дональда Трампа перед официальным объявлением новых мер правительством премьер-министра Энди Бернема.