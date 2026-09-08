Российский дрон ударил по зданию телеканала в Киеве

Один из дронов, которыми российские войска атаковали Киев 8 сентября, повредил здание телеканала «Мы — Украина».

Удар, сообщил телеканал, пришелся на ньюс-рум и кабинеты сотрудников. Есть пострадавшие. Здание телеканала было атаковано в тот момент, когда в эфире шел телемарафон «Единые новости», который украинские медиа ведут с начала большой войны.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что, по его данным, в результате удара дрона по зданию телеканала пострадали 5 человек. «„Шахеды“ против медиа — это новая страница российской деградации, и точно должна быть реакция Европы и мира на это», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Здание телеканала «Мы — Украина» ранее уже получало повреждения во время российских ударов по Киеву. 20 августа телеканал сообщал, что во время ночной атаки на Киев также был поврежден ньюс-рум. Люди тогда не пострадали.

Телемарафон «Единые новости» был запущен 24 февраля 2022 года — в день начала большой войны России с Украиной. В марафоне, который идет круглосуточно, по состоянию на август 2026 года участвует несколько украинских телеканалов, включая «Мы — Украина». Они по очереди создают контент для «Единых новостей».

Источник: Meduza