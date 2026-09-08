Глава МИД Ирана рассказал о решении для нормализации ситуации на Ближнем Востоке

Возвращение США к выполнению своих обязательств по Исламабадскому меморандуму может поспособствовать нормализации ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи в ходе телефонного разговора с японским коллегой Тосимицу Мотэги.

"Решение простое. Возвращение американской стороны к выполнению своих обязательств и соблюдению подписи под Исламабадским меморандумом о взаимопонимании создаст условия для возвращения к нормальной ситуации", - приводит его слова иранский МИД.

Арагчи также рассказал Мотэги о последних этапах переговоров между Ираном и Оманом по Ормузскому проливу и сообщил о значительных успехах в консультациях по определению временного маршрута для прохода судов через пролив.

Источник: ТАСС