Зеленский назвал страны для новой встречи США, Украины и России

Очередная трёхсторонняя встреча между США, Украиной и Россией может состояться в ОАЭ, Швейцарии или Турции.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, он планирует встретиться с Дональдом Трампом в сентябре, после чего стороны начнут работу по подготовке трёхсторонних переговоров. Зеленский отметил, что при согласии всех участников встреча может пройти уже в сентябре.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что Москва рассчитывает на возобновление трёхсторонних переговоров.

Источник: РБК-Украина, ТАСС