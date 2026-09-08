Зеленский назвал страны для новой встречи США, Украины и России
Очередная трёхсторонняя встреча между США, Украиной и Россией может состояться в ОАЭ, Швейцарии или Турции.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, он планирует встретиться с Дональдом Трампом в сентябре, после чего стороны начнут работу по подготовке трёхсторонних переговоров. Зеленский отметил, что при согласии всех участников встреча может пройти уже в сентябре.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что Москва рассчитывает на возобновление трёхсторонних переговоров.
Источник: РБК-Украина, ТАСС
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