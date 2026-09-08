Пезешкиан: Иран не отступит перед США и Израилем

Иран, несмотря на стремление избежать конфликта, намерен продолжать сопротивление США и Израилю.

Об этом президент Ирана Масуд Пезешкиан написал в своём аккаунте в X.

По словам Пезешкиана, Иран всегда выступал против войны и считал, что интересы народа и безопасность региона должны обеспечиваться за счёт предотвращения эскалации конфликта.

Президент Ирана отметил, что «как и прежде, Иран будет мужественно противостоять агрессии и продолжит сопротивление до тех пор, пока агрессоры полностью не раскаются в своих действиях».