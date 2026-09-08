Армения обратилась с жалобой в ЕАЭС в связи с ограничениями России — замминистра

Армения обратилась с жалобой в ЕАЭС в связи с ограничениями на импорт товаров в Россию, сообщил заместитель министра экономики республики Тигран Гаспарян.

«Здесь важны не только контакты с Россией, но и возможности в рамках ЕАЭС. Есть конкретные механизмы, которые можно применить для того, чтобы подобные препятствия исчезли. Мы активно используем эти возможности. Мы подали жалобу и уверены, что механизмы должны заработать и ограничения будут сняты», — сказал Гаспарян.

Он отметил, что, по мнению правительства Армении, российские ограничения не соответствуют принципам и соглашениям Евразийского союза.

«Мы боремся за то, чтобы ЕАЭС функционировал в соответствии со своими принципами», — сказал Гаспарян.

С мая Россельхознадзор поэтапно ввел ограничения на поставки продукции из Армении. Ограничения последовательно коснулись цветов, овощей, ягод, фруктов, винограда, картофеля и сухофруктов, а с 12 июня — практически всей продукции растительного происхождения, за исключением консервированной. Ограничения также были введены на поставки рыбной продукции с армянских предприятий.

Россельхознадзор объясняет принятые меры выявленными нарушениями фитосанитарных и ветеринарно-санитарных требований. Россия при этом остается основным рынком сбыта армянской сельхозпродукции — на нее приходится более 90% соответствующего экспорта. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявлял, что ограничения на поставки армянской сельхозпродукции связаны с отсутствием эффективного контроля качества у производителей, а не с политикой.

Источник: Sputnik Армения