Катар и партнеры работают над возобновлением переговоров США и Ирана — МИД

Катар вместе с региональными партнерами и Китаем прикладывает усилия для возобновления переговоров между Ираном и США.

Об этом заявил глава департамента по СМИ МИД Катара Ибрагим аль-Хашеми.

«Мы действуем вместе с региональными и мировыми партнерами, включая Китай, для возобновления диалога с целью положить конец кризису и прекратить эскалацию в регионе», — сказал аль-Хашеми.

По его словам, открытие Ормузского пролива представляет собой наибольшую важность для всех сторон в регионе.

Источник: РИА Новости