Катар и партнеры работают над возобновлением переговоров США и Ирана — МИД
Катар вместе с региональными партнерами и Китаем прикладывает усилия для возобновления переговоров между Ираном и США.
Об этом заявил глава департамента по СМИ МИД Катара Ибрагим аль-Хашеми.
«Мы действуем вместе с региональными и мировыми партнерами, включая Китай, для возобновления диалога с целью положить конец кризису и прекратить эскалацию в регионе», — сказал аль-Хашеми.
По его словам, открытие Ормузского пролива представляет собой наибольшую важность для всех сторон в регионе.
Источник: РИА Новости
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