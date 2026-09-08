Армения и ОАЭ создадут совместные производственные центры

Армения и ОАЭ рассматривают возможность создания совместных региональных производственных и логистических центров.

Министр экономики Армении Геворк Папоян обсудил эту инициативу в Дубае с министром экономики Абдуллой бин-Туком ОАЭ аль-Марри. Стороны также рассмотрели вопросы переработки армянской сельскохозяйственной продукции и её поставок в розничные сети ОАЭ под местными брендами.

Кроме того, министры обсудили перспективы сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики, включая производство «зелёного» водорода.