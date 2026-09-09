Генсек ООН призвал Израиль прекратить военную операцию на юге Ливана

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал власти Израиля остановить военную операцию на юге Ливана, указав на растущее число жертв среди гражданских из-за боевых действий.

Об этом говорится в заявлении офиса Гутерриша.

«Генеральный секретарь выражает глубокую озабоченность в связи с эскалацией израильской военной операции на юге Ливана, особенно в районе Набатии. Он осуждает растущее число жертв среди гражданского населения. <...> Генеральный секретарь призывает к немедленному прекращению боевых действий», — отмечается в заявлении.