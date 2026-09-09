Погода на четверг: В Баку ожидаются дожди и грозы 

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 10 сентября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. В первой половине дня в некоторых местах временами будет идти дождь. На отдельных территориях полуострова возможны кратковременные грозы. Ожидается северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-19° тепла, днём - 24–27° тепла. Атмосферное давление - 763 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 70–80%, днём - 55–65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днём в некоторых местах возможны кратковременные ливневые дожди и грозы. Ночью и утром в отдельных горных районах временами ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13–17° тепла, днём - 25–29° тепла; в горах ночью - 6–11° тепла, днём - 15–20° тепла.