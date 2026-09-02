 Одна из мошенниц, задержанных за изготовление поддельных договоров MİDA, оказалась известным врачом | 1news.az | Новости
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Общество

Одна из мошенниц, задержанных за изготовление поддельных договоров MİDA, оказалась известным врачом

First News Media23:15 - 02 / 09 / 2026
Одна из мошенниц, задержанных за изготовление поддельных договоров MİDA, оказалась известным врачом

Одной из женщин, задержанных в Азербайджане по подозрению в кибермошенничестве, оказалась известная врач.

По данным Lent.az, 33-летняя Гюнай Латифова была задержана в ходе операции, проведённой Главным управлением по борьбе с киберпреступностью в связи с незаконным вмешательством в информационную систему «Льготное жильё» Государственного агентства жилищного строительства (MİDA) и завладением денежными средствами граждан путём обмана.

Как стало известно, Латифова оказалась известным специалистом в области медицины. Она также известна как врач эстетической медицины.

Ранее сообщалось, что Главным управлением по борьбе с киберпреступностью МВД проведены оперативно-технические мероприятия в связи с фактами намерения незаконно вмешаться в информационную систему «Güzəştli mənzil» Государственного агентства жилищного строительства (MİDA) и завладения денежными средствами граждан путем их обмана.

В результате были установлены и задержаны 33-летняя Гюнай Лятифова и 43-летняя Шюкуфа Мирзоева, подозреваемые в совершении указанных противоправных действий.

В ходе расследования установлено, что указанные лица, используя различные программы искусственного интеллекта, вводили граждан в заблуждение, создавая у них ложное представление о возможности организовать внеочередное получение льготного жилья. С этой целью они изготавливали от имени MİDA поддельные электронные договоры купли-продажи и ипотечные договоры.

Впоследствии эти поддельные документы предоставлялись гражданам за денежное вознаграждение в размере от 1 000 до 9 000 манатов, после чего злоумышленники завладевали их денежными средствами.

В ходе мероприятий при осмотре квартиры, в которой проживает Ш. Мирзоева, были обнаружены 472 поддельных договора купли-продажи и ипотечных договора на льготное жилье, оформленных от имени MİDA. Документы изъяты в качестве вещественных доказательств.

По данным фактам в Главном управлении по борьбе с киберпреступностью возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Г.Латифова и Ш. Мирзоева привлечены к следствию в качестве обвиняемых. По решению суда в отношении обеих избрана мера пресечения в виде ареста.

 

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