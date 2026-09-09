Один из погибших в «Шеки Яйласы» накануне отметил годовщину свадьбы

Накануне в центре отдыха «Шеки Яйласы», расположенном в Шеки, в результате обрыва троса на канатной дороге погибли два человека.

Как передает 1news.az со ссылкой на Bakupost, один из погибших - Учал Асиф оглу Байрамов - всего за день до трагедии отметил первую годовщину своей свадьбы.

Отметим, что в результате происшествия на месте скончались житель села Зерна Гахского района Джошгун Джейхун оглу Мамедов (1996 года рождения) и 27-летний Учал Асиф оглу Байрамов.

По факту в прокуратуре Шекинского района проводится расследование.