Суд ЕС отклонил иск Абрамовича

Суд ЕС общей юрисдикции отказал в аннулировании решений о введении европейских санкций в отношении бизнесмена Романа Абрамовича, связанных с обвинениями в осуществлении деятельности в интересах российского правительства.

Об этом говорится в постановлениях Суда ЕС.

«В своем сегодняшнем решении суд общей юрисдикции отклоняет иск Абрамовича», — говорится в постановлении суда.

Ранее Суд ЕС принимал аналогичные решения по делам Абрамовича в декабре 2023 года и сентябре 2025 года.

Источник: ТАСС