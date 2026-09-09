Стала известна причина массового отравления на свадьбе в Исмаиллинском районе

20 августа в колл-центр Агентства продовольственной безопасности (AQTA) из Гёйчайской районной центральной больницы поступила информация о подозрении на массовое пищевое отравление во время свадебного мероприятия в селе Гаджыхасанлы Исмаиллинского района.

На основании полученной информации сотрудники AQTA незамедлительно приступили к расследованию - по предварительным данным, в результате инцидента пострадали 40 человек, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу AQTA.

В ходе расследования в качестве первоначально подозрительных продуктов были определены буглама и рис. Для проведения лабораторных исследований были отобраны образцы этих продуктов, других блюд, подававшихся гостям, а также образцы, взятые у пострадавших.

Согласно результатам лабораторных исследований, в образце приготовленного риса была обнаружена бактерия Bacillus cereus, а в образцах, взятых у пострадавших, - бактерии Staphylococcus aureus и Escherichia coli (кишечная палочка).

Staphylococcus aureus в обычных условиях является частью микрофлоры кожи и слизистых оболочек. Обнаружение этой бактерии в готовых пищевых продуктах, прошедших термическую обработку, свидетельствует о нарушении санитарно-гигиенических требований при их приготовлении либо на последующих этапах. В частности, это может указывать на перекрестное загрязнение или несоблюдение условий хранения продуктов.

Известно, что блюда, употреблявшиеся на свадебном мероприятии, были приготовлены в домашних условиях.

«Вновь обращаемся к гражданам и напоминаем о необходимости строго соблюдать требования пищевой безопасности при приготовлении, хранении и подаче продуктов во время массовых мероприятий. В частности, не рекомендуется подавать на массовых мероприятиях блюда, приготовленные в домашних условиях. Несоблюдение температурного режима, правил личной гигиены и других требований пищевой безопасности при приготовлении и хранении таких блюд может повысить риск возникновения пищевых отравлений» - отмечают в AQTA.