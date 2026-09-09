Страшное ДТП на трассе Зардаб — Агджабеди: 5 человек сгорели заживо, один ранен - ФОТО - ВИДЕО

На автодороге Зардаб — Агджабеди произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни пяти человек.

Как сообщает АПА, легковой автомобиль марки KIA столкнулся с трактором, после чего вспыхнул пожар.

Находившиеся в салоне люди не смогли выбраться и сгорели заживо.

Стали известны личности всех погибших:

Эльяр Галиб оглу Мамедов (1989 г.р., водитель легкового автомобиля)

Галиб Солтан оглу Мамедов (1954 г.р.)

Сусанна Намизед гызы Мамедова (1981 г.р.)

Сакина Садулла гызы Мамедова (1956 г.р.)

Мехрибан Забит гызы Керимова (1979 г.р.)

Еще одна пассажирка — Рейхан Насиб гызы Мамедова (1997 г.р.) — выжила, получив травмы различной степени тяжести.

По факту смертельного ДТП проводится расследование, выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.