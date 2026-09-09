 Страшное ДТП на трассе Зардаб — Агджабеди: 5 человек сгорели заживо, один ранен - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Страшное ДТП на трассе Зардаб — Агджабеди: 5 человек сгорели заживо, один ранен - ФОТО - ВИДЕО

First News Media08:23 - Сегодня
Страшное ДТП на трассе Зардаб — Агджабеди: 5 человек сгорели заживо, один ранен - ФОТО - ВИДЕО

На автодороге Зардаб — Агджабеди произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни пяти человек.

Как сообщает АПА, легковой автомобиль марки KIA столкнулся с трактором, после чего вспыхнул пожар.

Находившиеся в салоне люди не смогли выбраться и сгорели заживо.

Стали известны личности всех погибших:

  • Эльяр Галиб оглу Мамедов (1989 г.р., водитель легкового автомобиля)

  • Галиб Солтан оглу Мамедов (1954 г.р.)

  • Сусанна Намизед гызы Мамедова (1981 г.р.)

  • Сакина Садулла гызы Мамедова (1956 г.р.)

  • Мехрибан Забит гызы Керимова (1979 г.р.)

Еще одна пассажирка — Рейхан Насиб гызы Мамедова (1997 г.р.) — выжила, получив травмы различной степени тяжести.

По факту смертельного ДТП проводится расследование, выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

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