Страшное ДТП на трассе Зардаб — Агджабеди: 5 человек сгорели заживо, один ранен - ФОТО - ВИДЕО
На автодороге Зардаб — Агджабеди произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни пяти человек.
Как сообщает АПА, легковой автомобиль марки KIA столкнулся с трактором, после чего вспыхнул пожар.
Находившиеся в салоне люди не смогли выбраться и сгорели заживо.
Стали известны личности всех погибших:
-
Эльяр Галиб оглу Мамедов (1989 г.р., водитель легкового автомобиля)
-
Галиб Солтан оглу Мамедов (1954 г.р.)
-
Сусанна Намизед гызы Мамедова (1981 г.р.)
-
Сакина Садулла гызы Мамедова (1956 г.р.)
-
Мехрибан Забит гызы Керимова (1979 г.р.)
Еще одна пассажирка — Рейхан Насиб гызы Мамедова (1997 г.р.) — выжила, получив травмы различной степени тяжести.
По факту смертельного ДТП проводится расследование, выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.