Трамп назвал журналистку CNN «очень глупой и несчастной» женщиной

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social назвал ведущего корреспондента CNN Кейтлин Коллинз «очень глупой и несчастной фейковой журналисткой».

«Очень глупая и несчастная фейковая журналистка, „репортер“ CNN Кейтлин Коллинз (у нее тоже очень низкие рейтинги!) участвовала в дискуссии, где все было выдумкой и ложью», — заявил Трамп.

Поводом для нападок стала дискуссия, где репортёр The New York Times заявил, что недавний митинг Трампа в Южной Каролине был «наполовину пустым» и «очень вялым».

Американский лидер добавил, что можно было подумать, что CNN, «который ужасно страдает по рейтингам, избавится от своих второсортных „ведущих“ и попытается вернуть доверие к своей некогда знаменитой сети», ведь «она стремительно теряет популярность».

Это не первый случай критики Коллинз со стороны Трампа. В 2026 году он назвал её «худшей репортёркой» и обвинил во лжи, объяснив это тем, что она «не улыбается».