Обновлен порядок декларирования товаров и автомобилей через таможню

Кабинет министров Азербайджана внёс изменения в правила декларирования товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу.

Согласно новому решению, через «Красный канал» будут декларироваться товары посредством подачи упрощённой декларации в бумажной или электронной форме.

Для физических лиц, которые перевозят в ручной клади или сопровождаемом багаже товары, не предназначенные для коммерческих или производственных целей, но подлежащие письменному декларированию, предусмотрена упрощённая декларация по форме, установленной приложением №10 к правилам.

Товары, перевозимые в несопровождаемом багаже и не предназначенные для коммерческого или производственного использования, также будут декларироваться посредством упрощённой декларации. Для этого предусмотрена форма из приложения №12. Исключение составляют международные почтовые отправления, сопровождаемые документами, предусмотренными актами Всемирного почтового союза.

В связи с изменениями приложения №10 и №12 утверждены в новой редакции.

Решение вступит в силу через 30 дней после публикации.

Ранее физические лица декларировали товары, подлежащие письменному оформлению, при прохождении через «Красный канал» с использованием бумажной или электронной формы упрощённой декларации, предусмотренной приложением №10.