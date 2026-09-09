Иран назначил нового генерального консула в Армении

Сотрудник МИД Ирана Давуд Яиджи стал новым генеральным консулом страны в городе Кафан, сообщает Telegram‑канал министра иностранных дел Аббаса Арагчи.

Яиджи имеет дипломатический опыт работы в Узбекистане, Азербайджане, Таджикистане и России. На новом посту он сменит Мортезу Абедина Варамина, первого генконсула в Кафане, начавшего работу в 2021 году.

Перед приездом в Армению Яиджи встретился с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи и представил свой план работы на новом посту. Арагчи пожелал дипломату успехов и подчеркнул важность отношений между Ираном и Арменией в рамках политики добрососедства. Министр отметил необходимость углубления сотрудничества в экономической и консульской сферах.

По данным армянских СМИ, Яиджи приступит к работе в ближайшее время.