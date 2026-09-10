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Трамп: война США с Ираном закончится сразу после выборов в конгресс

First News Media00:00 - Сегодня
Трамп: война США с Ираном закончится сразу после выборов в конгресс

Война США с Ираном закончится сразу после американских выборов в ноябре.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам.

«Я думаю, война закончится сразу после выборов», – сказал американский президент (цитата по Clash Report).

Трамп также заявил, что США сейчас не стремятся к переговорам с Ираном, хотя допустил возможность их проведения в будущем. «Переговоры, возможно, состоятся, но сейчас мы к этому не стремимся», – отметил он.

По словам американского лидера, возможные договоренности с Тегераном должны затрагивать не только ядерную программу. Трамп заявил, что ядерный вопрос на 99,9% будет частью потенциальной сделки, однако на обсуждение могут быть вынесены и другие темы.

Президент США также обвинил Иран в попытках повлиять на американские выборы. По его утверждению, Тегеран рассчитывает на приход к власти более слабых политиков, которые позволят ему получить ядерное оружие.

Парламентские выборы в США пройдут 3 ноября. Будет полностью переизбираться палата представителей и треть сената.

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