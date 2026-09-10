 В Грузии пообещали придерживаться новых санкций США против авиакомпаний Ирана | 1news.az | Новости
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В Грузии пообещали придерживаться новых санкций США против авиакомпаний Ирана

First News Media14:22 - Сегодня
В Грузии пообещали придерживаться новых санкций США против авиакомпаний Ирана

Власти Грузии будут соблюдать международные санкции, введенные Минфином США в отношении иранских авиакомпаний.

Об этом говорится в заявлении Агентства гражданской авиации Минэкономики Грузии.

Ранее США внесли в санкционный список по Ирану 35 юридических лиц, а также одного гражданина Египта. Рестрикции были введены в отношении 35 авиакомпаний и других фирм, работающих в сфере авиаперевозок. По данным табло Тбилисского международного аэропорта, из Ирана в Тбилиси продолжают выполнять регулярные рейсы авиакомпании Qeshm и Varesh.

«Так как расширенный санкционный список, опубликованный Министерством финансов США, охватывает авиакомпании, которые на сегодняшний день выполняют воздушное сообщение между Грузией и Ираном, грузинская сторона, как и в других случаях, и сейчас будет действовать в соответствии с международным санкционным режимом», — говорится в заявлении.

В Агентстве гражданской авиации также уточнили, что при допуске иностранных авиакомпаний к полетам в Грузию авиавласти республики руководствуются национальным законодательством, стандартами ICAO, двусторонними и многосторонними соглашениями. Грузия учитывает санкционные механизмы Евросоюза и США.

Источник: ТАСС

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