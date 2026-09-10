При пожаре на грузовом судне в Китае погибли не менее 20 человек

По меньшей мере 20 человек погибли и пятеро пропали без вести в результате пожара на грузовом судне, пришвартованном в китайском порту Циндао.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на государственные медиа КНР.

По фотографии, опубликованной агентством «Синьхуа», судно идентифицировано как Ocean Melody, ходящее под флагом Либерии.

На борту судна находились 42 человека, 12 из них были эвакуированы.

Судно находилось на ремонте на верфи Beihai Shipbuilding Co. в порту Циндао, крупном морском узле на восточном побережье Китая.

Председатель КНР Си Цзиньпин дал указание срочно провести спасательную операцию и организовать поиски пропавших без вести.