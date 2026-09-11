Трамп назвал сроки завершения войны США с Ираном

Президент США Дональд Трамп полагает, что война с Ираном закончится сразу после ноябрьских выборов в Конгресс, а, возможно, и до них.

"Это должно закончиться сразу после выборов", - сказал американский лидер в интервью телеканалу Fox News, имея в виду конфликт. "Может, это закончится и до них [выборов], но я думаю, что это произойдет сразу после них", - сказал он.

Промежуточные выборы в Конгресс пройдут 3 ноября, на них будут переизбраны 33 из 100 членов Сената Конгресса и все 435 членов Палаты представителей.