СМИ: Названа дата проведения мирных переговоров Израиля и Ливана
Делегации Ливана и Израиля проведут в Риме 15-16 сентября восьмой раунд переговоров, посвященных мирному урегулированию конфликта.
Об этом сообщил телеканал Al Jazeera cо ссылкой на дипломатические источники.
По его сведениям, стороны обсудят создание новых "пилотных зон" в южных районах под контролем ливанской армии.
Предыдущий раунд состоялся 4-6 августа. Он был прерван из-за вооруженной провокации со стороны шиитской организации "Хезболлах" на юге Ливана.
4 сентября Израиль предпринял жест доброй воли, освободив из плена группу из пяти человек, что способствовало возобновлению двусторонних контактов.
Как заявил премьер-министр республики Наваф Салам, правительство Ливана продолжит переговорный процесс, чтобы "добиться полного вывода израильских войск со всей территории страны и безопасного возвращения населения на юг".