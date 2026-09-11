В Азербайджане назвали число матерей младше 18 и старше 50 лет

В прошлом году матерями стали 877 девушек в возрасте от 15 до 17 лет.

Об этом сообщили в Государственном комитете статистики Азербайджана.

Согласно информации, 94 женщины родили детей в возрасте 50 лет и старше.

Матери в возрасте 15-17 лет чаще проживали в сельской местности. Так, в прошлом году матерями стали 569 девушек этой возрастной категории, проживающих в селах, и 308 - в городах.

Среди женщин, родивших детей в возрасте 50 лет и старше, напротив, преобладали жительницы городов. Так, детей родили 59 женщин, проживающих в городе, и 35 - в сельской местности.