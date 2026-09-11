В Азербайджане назвали число матерей младше 18 и старше 50 лет
В прошлом году матерями стали 877 девушек в возрасте от 15 до 17 лет.
Об этом сообщили в Государственном комитете статистики Азербайджана.
Согласно информации, 94 женщины родили детей в возрасте 50 лет и старше.
Матери в возрасте 15-17 лет чаще проживали в сельской местности. Так, в прошлом году матерями стали 569 девушек этой возрастной категории, проживающих в селах, и 308 - в городах.
Среди женщин, родивших детей в возрасте 50 лет и старше, напротив, преобладали жительницы городов. Так, детей родили 59 женщин, проживающих в городе, и 35 - в сельской местности.
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