Взрыв на барже в Нью-Йорке: погиб человек, двое пожарных ранены

В Нью-Йорке на пришвартованной барже произошел взрыв, а после начался пожар.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на пожарную службу города, в результате происшествия погиб один человек.

В ведомстве пояснили, что из-за взрыва на барже на Статен-Айленде произошло возгорание транспортного контейнера.

Помимо одного погибшего, легкие травмы получили двое пожарных. На данный момент возгорание потушено. Что стало причиной взрыва — не сообщается.