Взрыв на барже в Нью-Йорке: погиб человек, двое пожарных ранены
В Нью-Йорке на пришвартованной барже произошел взрыв, а после начался пожар.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на пожарную службу города, в результате происшествия погиб один человек.
В ведомстве пояснили, что из-за взрыва на барже на Статен-Айленде произошло возгорание транспортного контейнера.
Помимо одного погибшего, легкие травмы получили двое пожарных. На данный момент возгорание потушено. Что стало причиной взрыва — не сообщается.
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