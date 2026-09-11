Европа опасается ударов по российской газовой инфраструктуре

Удары Украины по двум газовым предприятиям России в Ямало-Ненецком автономном округе вызвали обеспокоенность в Европе.

Как отмечает Bloomberg, в этом регионе добывается около 80% российского природного газа. В настоящее время Европа закупает около 10% газа у России: примерно половина поставок приходится на СПГ, а другая часть поступает по трубопроводу «Турецкий поток».

По данным агентства, в Европе особенно опасаются возможного удара по заводу «Ямал СПГ» — крупнейшему российскому предприятию по производству сжиженного природного газа.