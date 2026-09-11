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Корабли ВМС Казахстана проведут стрельбы на Каспии

First News Media09:48 - Сегодня
Корабли ВМС Казахстана проведут стрельбы на Каспии

ВМС Казахстана приступили к масштабным учениям в Каспийском море.

Военным морякам предстоит отработать боевые задачи и провести корабельные стрельбы.

Во время сбор-похода военнослужащие проверят свои навыки в открытом море, отработают слаженность действий и точность.

Учения пройдут в три этапа. Сначала моряки продемонстрируют взаимодействие между кораблями, навигацию и связь, а также управление судном и применение вооружения. При этом задачи будут усложняться по мере прохождения этапов, а позже к учениям подключат и дополнительные подразделения.

«Отдельное внимание будет уделено действиям экипажей на значительном удалении от берега», — отметили в Минобороны Казахстана.

Главная цель морского похода — усовершенствовать практические навыки и способности маневрирования казахстанских судов. Также испытания покажут готовность корабельных экипажей к выполнению задач в экстремальных условиях.

Источник: Курсив

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