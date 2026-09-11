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В Саудовской Аравии могли атаковать стратегический нефтепровод - ФОТО

First News Media10:30 - Сегодня
В Саудовской Аравии могли атаковать стратегический нефтепровод - ФОТО

Спутниковые снимки свидетельствуют о мощном дымовом шлейфе протяженностью около 100 км и продолжительных тепловых аномалиях вдоль нефтепровода East-West Pipeline к юго-востоку от Медины в Саудовской Аравии.

Согласно данным NASA о пожарах, в нескольких точках нефтепроводного коридора зафиксированы тепловые сигналы мощностью более 70 МВт, которые сохранялись на протяжении нескольких часов. Эти показатели значительно превышают параметры обычного факельного горения.

По информации Clash Report, некоторые аналитики предполагают, что могли быть поражены от шести до восьми участков нефтепровода. Также не исключается его разгерметизация или разрыв.

При этом официального подтверждения этой информации со стороны Saudi Aramco или международных информационных агентств пока нет.

Речь идет о стратегически важном нефтепроводе, который является главным маршрутом Саудовской Аравии в обход Ормузского пролива. Его пропускная способность составляет около 7 млн баррелей нефти в сутки, из которых примерно 5 млн баррелей экспортной нефти ежедневно направляются в порт Янбу на побережье Красного моря.

Если информация об ударе подтвердится, атака создаст угрозу резервному экспортному маршруту Саудовской Аравии, на который страна рассчитывала после ограничения судоходства через Ормузский пролив.

В апреле нефтепровод уже подвергался атаке. Тогда, согласно имеющимся данным, удар иранского беспилотника привел к приостановке транспортировки около 700 тыс. баррелей нефти в сутки на протяжении четырех дней.

Нынешняя ситуация может иметь еще более серьезные последствия. На фоне сообщений о недавнем захвате хуситами Мохи и угрозе судоходству в районе Баб-эль-Мандебского пролива на другом конце маршрута через Красное море подтвержденное поражение нефтепровода будет означать одновременное давление на два основных экспортных направления Саудовской Аравии.

На этом фоне цены на нефть еще до появления этих сообщений превышали $105 за баррель.

Источник: Clash Report

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