В Баку врач спас мужчину, потерявшего сознание на автобусной остановке - ВИДЕО

В Хатаинском районе Баку мужчине стало плохо во время ожидания автобуса на улице Юсифа Сафарова.

Как сообщает 1news.az, со ссылкой на Qafqazinfo, кадры произошедшего распространились в социальных сетях.

По предварительной информации, мужчина внезапно почувствовал себя плохо и потерял сознание, после чего упал на землю.

Находившийся поблизости врач Ниджат Джахангирлы заметил произошедшее и оказал мужчине первую помощь. Он также провел сердечно-легочную реанимацию.

Предположительно, своевременно оказанная медицинская помощь позволила сохранить жизнь мужчине.