В Баку выявлены и устранены нарушения на трех объектах общепита - ФОТО

В ходе внеплановых проверок, проведенных Агентством продовольственной безопасности (AQTA), на ряде предприятий общественного питания и торговли пищевыми продуктами, осуществляющих деятельность в Баку, были выявлены нарушения.

Для их устранения на предприятиях были проведены соответствующие мероприятия, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

Так, в ходе проверок, проведенных на трех объектов, расположенных в Хатаинском, Ясамальском и Сураханском районах Баку, были выявлены нарушения. Владельцы объектов устранили выявленные недостатки.

В результате принятых мер выявленные несоответствия были устранены, что позволило объектам продолжить свою деятельность.

Меры по устранению выявленных нарушений были приняты на следующих обьектах:

- объекте общественного питания «Təndirxana», принадлежащем физическому лицу Мамедову Эльвину, расположенном по адресу: г. Баку, Хатаинский район, ул. Закира Юсифова, дом 40H;

- кафе «Minkənd», принадлежащем физическому лицу Гафарову Ашрафу, расположенном по адресу: г. Баку, Ясамальский район, ул. Музеффера Гасанова, 49А;

- магазине «Unlu qənnadı məmulatların emalı və satışı», принадлежащем физическому лицу Гулиеву Джаванширу и расположенном по адресу: г. Баку, Сураханский район, поселок Амирджан, ул. Гулу Гулиева, дом 114, рядом со школой №114.