В районе станции метро «Кёроглу» изменена организация движения автобусов - ФОТО

В районе станции метро «Кёроглу» в Баку изменена организация движения общественного транспорта для обеспечения более удобного въезда экспресс-автобусов M4 и M6 на транспортный обменный центр.

Как сообщает 1news.az, со ссылкой на Report, об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.

Изменения внесены у северного выхода станции метро в направлении «Деревни атлетов» в рамках проекта по разделению автобусных линий.

Ранее один из остановочных «карманов» на данном участке использовался регулярными автобусами, а еще два предназначались для остановки легковых автомобилей при посадке и высадке пассажиров.

Теперь второй «карман» перед станцией метро выделен исключительно для экспресс-автобусов. На этом участке также организована отдельная полоса для движения автобусов. Для обозначения новой схемы движения установлены дорожные знаки и нанесена соответствующая разметка.

В результате изменения позволили разграничить движение экспресс- и обычных автобусов, использующих одну транспортную зону, а также разделить пассажиропотоки.

Кроме того, для безопасного прохода пассажиров к станции метро на участке обустроен пешеходный переход.