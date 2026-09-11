Арагчи: Иран разнес к чертовой матери штаб-квартиру 5-го флота в Бахрейне

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прокомментировал заявления исполняющего обязанности министра ВМС США Хунга Као о масштабах ущерба, нанесенного иранскими ударами по американским военным объектам в Бахрейне.

Об этом он написал в социальной сети X:

«Мы ценим откровенность исполняющего обязанности министра ВМС Хунга Као. Наши могущественные Вооруженные силы действительно «разнесли к чертовой матери штаб-квартиру 5-го флота в Бахрейне», а также другие базы, поддерживающие американскую агрессию».

Ранее Као в интервью изданию Epoch Times признал значительный ущерб, нанесенный иранскими силами в ходе конфликта. По его словам, из-за разрушений на объекте Naval Support Activity Bahrain, где размещается 5-й флот ВМС США, экипажу американского авианосца USS Abraham Lincoln «просто некуда зайти».

Отвечая на вопрос о восстановлении инфраструктуры, Као сообщил, что специально созданная рабочая группа Пентагона уже занимается вопросом масштабной реконструкции базы после окончания боевых действий.