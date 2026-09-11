Выплачены пенсии за сентябрь по Баку, Сумгайыту и Абшерону

Сегодня Государственным фондом социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения выплачены пенсии за сентябрь по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе министерства, Государственным фондом социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Нахчыванской Автономной Республики 8 сентября также была осуществлена выплата пенсий за этот месяц по автономной республике.

Пенсии для других регионов республики, а также для лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях, также будут выплачены в этом месяце согласно графику.