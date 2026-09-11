Пашинян не считает российский газ дешевым

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не считает российский газ дешевым, и отметил необходимость диверсификации энергетического сектора.

Армянский премьер отметил, что «от границы до конечного потребителя, по сравнению с другими странами, в Армении самое высокое ценообразование».

«Нет сферы, в которой мы не пойдем на диверсификацию. Наше политическое решение заключается в том, что мы будем развивать нашу независимость и государственность», — заявил Пашинян, добавив, что компания «Газпром Армения» работает с прибылью.