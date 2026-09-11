Пашинян пригрозил забрать «даже обувь» у бывших чиновников

«Я не вмешиваюсь в дела судебной власти, но на мне политическая ответственность. И я говорю, что когда для Гагика Хачатряна пропадет необходимость для симуляции, он не просто пойдет, он побежит, чтобы проверить, перечислена ему пенсия или нет! То же самое касается и Роберта Кочаряна».

Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на брифинге.

«Я избранный народом премьер-министр Республики Армения, и я заявляю: все украденное будет возвращено до единого зернышка, крупинка за крупинкой!

И кстати, вы знаете, что в системе конфискации незаконного имущества есть норма, согласно которой в случае мирового соглашения 25% остается им, а 75% возвращается. Так вот, я поручил устранить эту норму. Больше не будет никаких 25%.

Мы дали им этот шанс, но за 8 лет они не воспользовались этим шансом, и теперь должно быть возвращено 100%! В ближайшее время будут законодательные изменения, и эта возможность мирового соглашения будет ликвидирована.

Они вернут все украденное, мы заберем даже обувь, которая была ими получена незаконно!

Ждем! И напомним, что Роберт Кочарян переехал в Армению в потрепанных кроссовках и турецком свитере с оленями», — заявил армянский премьер.

Источник: Баграмян 26