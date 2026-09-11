Novo Nordisk объявила о новых результатах исследования в области лечения детского ожирения

На фоне терапии семаглутидом и изменения образа жизни 40,4% детей вышли из категории ожирения

Novo Nordisk объявила предварительные результаты клинического исследования III фазы STEP Young, посвященного изучению лечения ожирения у детей. В исследовании приняли участие 165 детей достигших 6-летнего возраста, но не достигших 12 лет, живущих с ожирением.

Согласно результатам исследования, через 68 недель 40,4% детей, получавших терапию семаглутидом один раз в неделю в виде подкожной инъекции в сочетании с менее калорийным рационом и повышением физической активности, вышли из категории ожирения. Это означает, что примерно двое из каждых пяти детей перешли в категорию нормальной или избыточной массы тела. В группе, получавшей плацебо без действующего вещества, ни один ребенок не достиг такого результата.

В начале исследования более 85% детей имели тяжелую степень ожирения. Участники были случайным образом распределены на две группы, при этом в обеих группах применялись меры по изменению питания и повышению физической активности. В группе, получавшей терапию семаглутидом, снижение индекса массы тела (ИМТ) было более выраженным по сравнению с группой плацебо. Таким образом, исследование достигло своей первичной конечной точки. ИМТ — это показатель, рассчитываемый на основе массы тела и роста; у детей его оценка проводится с учетом возраста и пола.

Ожирение в детском возрасте может оказывать влияние как на физическое здоровье, так и на эмоциональное благополучие ребенка, а также сохраняться во взрослом возрасте.

Профессор Йельского университета Ania M. Jastreboff подчеркнула, что детское ожирение связано с риском более раннего развития проблем со здоровьем. По заявлению Novo Nordisk, полученные результаты демонстрируют потенциал семаглутида в лечении детей, которым наряду с изменением образа жизни может потребоваться медикаментозная терапия.

Профиль безопасности и переносимости терапии в исследовании соответствовал данным предыдущих исследований с участием взрослых и подростков. Новых сигналов безопасности выявлено не было. Также не было выявлено проблем безопасности, связанных с ростом и половым созреванием.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2025 году более 177 миллионов детей и подростков во всем мире жили с ожирением. Прогнозируется, что к 2040 году этот показатель достигнет 228 миллионов.

Семаглутид — лекарственное вещество, имитирующее действие естественного гормона GLP-1, который участвует в регуляции уровня глюкозы в крови и массы тела.

Подробные результаты исследования будут представлены на ObesityWeek 2026, которая пройдет 14–17 ноября 2026 года в Вашингтоне, США.