В Азербайджане хотят сократить срок обучения в бакалавриате и магистратуре

В Азербайджане предложено пересмотреть продолжительность обучения по программам бакалавриата и магистратуры.

Как сообщает 1news.az, согласно предложению, озвученному в Милли Меджлисе, срок обучения в бакалавриате может быть сокращен с четырех до трех лет, а в магистратуре — с двух лет до одного года.

Таким образом, в случае реализации инициативы продолжительность получения высшего образования по обеим ступеням будет сокращена в общей сложности на два года.