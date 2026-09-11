В Азербайджане хотят сократить срок обучения в бакалавриате и магистратуре
В Азербайджане предложено пересмотреть продолжительность обучения по программам бакалавриата и магистратуры.
Как сообщает 1news.az, согласно предложению, озвученному в Милли Меджлисе, срок обучения в бакалавриате может быть сокращен с четырех до трех лет, а в магистратуре — с двух лет до одного года.
Таким образом, в случае реализации инициативы продолжительность получения высшего образования по обеим ступеням будет сокращена в общей сложности на два года.
415