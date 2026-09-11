Погода на субботу: В Баку ожидается туман

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 12 сентября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых пригородных районах возможен кратковременный небольшой дождь. Ночью в отдельных местах ожидается слабый туман. Будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-20° тепла, днем - 25-29° тепла. Атмосферное давление - 765 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-75%, днем – 50-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых местах временами возможен дождь. Местами дождь будет кратковременным и ливневого характера, возможны грозы и град. Ночью и утром в отдельных горных районах ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-19° тепла, днем – 26-31° тепла. В горах ночью будет 8-13° тепла, днем - 20-25° тепла.