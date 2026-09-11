В Сумгайыте рабочий скончался после падения на стройке

В Сумгайыте рабочий скончался в больнице после травмы, полученной в результате падения на строительном объекте.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, несчастный случай произошел 3 сентября.

По предварительной информации, рабочий Илхар Годжа оглу Ходжаев во время выполнения строительных работ упал и получил тяжелую травму головы.

После происшествия его доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Несмотря на проведенное лечение, 10 сентября мужчина скончался в больнице.

По факту произошедшего проводится расследование. Обстоятельства несчастного случая устанавливаются.