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Общество

В Сумгайыте рабочий скончался после падения на стройке

Джамиля Суджадинова15:37 - Сегодня
В Сумгайыте рабочий скончался после падения на стройке

В Сумгайыте рабочий скончался в больнице после травмы, полученной в результате падения на строительном объекте.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, несчастный случай произошел 3 сентября.

По предварительной информации, рабочий Илхар Годжа оглу Ходжаев во время выполнения строительных работ упал и получил тяжелую травму головы.

После происшествия его доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Несмотря на проведенное лечение, 10 сентября мужчина скончался в больнице.

По факту произошедшего проводится расследование. Обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

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