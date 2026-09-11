В Сумгайыте рабочий скончался после падения на стройке
В Сумгайыте рабочий скончался в больнице после травмы, полученной в результате падения на строительном объекте.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, несчастный случай произошел 3 сентября.
По предварительной информации, рабочий Илхар Годжа оглу Ходжаев во время выполнения строительных работ упал и получил тяжелую травму головы.
После происшествия его доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Несмотря на проведенное лечение, 10 сентября мужчина скончался в больнице.
По факту произошедшего проводится расследование. Обстоятельства несчастного случая устанавливаются.
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