Вучич подаст в отставку с поста президента Сербии

Президент Сербии Александр Вучич подаст в отставку со своего поста 25-26 сентября.

Об этом он объявил, отвечая на вопрос телеканала N1 на пресс-конференции.

«Я уйду в отставку сразу после возвращения из Нью-Йорка. Это будет 25 или 26 сентября, вот и все», — сказал политик.

На той же конференции Вучич объявил о повышении заработных плат и пенсий с 1 декабря, а также о выплате компенсаций и помощи гражданам.

9 сентября президент Сербии Александр Вучич подписал указ о роспуске Скупщины (парламента) и назначил дату досрочных парламентских выборов на 25 октября.